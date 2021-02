Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei a precizat ca vrea ca Romania sa urmeze exemplul din Luxemburg, unde „portul mastii este obligatoriu de la vestiar pana la locul in care se deruleaza ora, nu si in timpul orei de educatie fizica". Actorul Dragoș Bucur, țina ironiilor in on-line dupa o declarație controversata.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca institutia pe care o conduce si Ministerul Sanatatii vor reevalua purtarea mastii de protectie in timpul orelor de sport, dupa ce a primit informari oficiale de la Bruxelles cu privire la modul in care alte tari gestioneaza aceasta situatie.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat ca se discuta renunțarea la masca a elevilor in timpul orelor de educație fizica, deoarece profesorii de sport se plang ca nu pot face orele de sport cu copii in timp ce poarta masca pe fața. Oficialii analizeaza situația și compara situația cu practicile…

- UPDATE – Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie…

- Intrebat de jurnaliști ce se va intampla cu orele de educație fizica din școli, in condițiile in care profesorii se plang ca nu pot face ore de sport cu copiii purtand masca, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea adopta metoda din Luxemburg, unde masca este obligatorie doar de…

- Exista șanse sa se renunțe la masca in timpul orelor de sport și in Romania. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca urmeaza discuții pe aceasta tema, iar masca ar putea fi purtata exclusiv din vestiar pana la locul orei de educație fizica. In condițiile in care profesorii de sport se plang ca…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…

- Un sfert din populatia Romaiei traieste in locuinte cu toaleta in curte, procent de peste zece ori mai mult fața de media UE Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape…