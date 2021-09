VIDEO Cîmpeanu: Guvernul a aprobat preluarea tuturor creşelor în sistemul de educaţie naţional Guvernul a aprobat preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie national si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Cel de-al doilea proiect de ordonanta de urgenta adoptat astazi are in vedere preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie. Exista o serie de prevederi prin care acest lucru este posibil la solicitarea autoritatilor locale, prin decizia inspectoratelor scolare, a unitatilor de invatamant prescolare. Inspectoratele scolare vor finaliza acest proces de preluare pana la data de 1 octombrie 2021, cu informarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

