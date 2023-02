VIDEO. Cifrele dezastrului după cutremurele din Turcia și Siria: Bilanţul urcă la aproape la 16.000 de morţi Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a trecut de 15.800 de morti, la mai bine de 72 de ore dupa primul si cel mai puternic seism. Echipajele de intervenție au intensificat cautarile și spera sa mai gaseasca oameni in viața. Cel puțin 12.873 de persoane au murit in Turcia, potrivit celui mai recent […] The post VIDEO. Cifrele dezastrului dupa cutremurele din Turcia și Siria: Bilantul urca la aproape la 16.000 de morti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in cutremurele produse luni in Turcia si Siria a depasit 16.000, potrivit autoritatilor locale, care au stabilit numarul ranitilor din ambele tari la peste 68.000, transmite joi EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut marți peste 7.100, au aratat datele oficiale, salvatorii inca cautand supraviețuitori prinși, potrivit AFP. Pana marți seara, agenția pentru managementul urgențelor din Turcia a transmis ca peste 4.500 de oameni au…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce cutremurul puternic, cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite CNN, care il citeaza pe Yunus Sezer, seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. ​Eforturile de salvare, ce se desfașoara contra cronometru și in condiții…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…

- UPDATE. Numarul morților in Turcia a crescut la 284, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2.300 de persoane sunt ranite. Noul bilanț al morților din Siria arata ca cel puțin 237 de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurului, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de AFP. „Șase sute…