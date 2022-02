Stiri pe aceeasi tema

- Christian Eriksen (30 de ani) e tot mai aproape sa bifeze un nou meci oficial, dupa mai bine de șapte luni de cand a suferit un stop cardiac la Euro 2020. Mijlocașul danez a avut o prestație de zile mari in tricoul lui Brentford, intr-o partida amicala cu Rangers, scor 2-2. Brentford și Rangers au disputat…

- Christian Eriksen a jucat, luni, 80 de minute intr-un amical impotriva echipei Glasgow Rangers. Danezul ar putea fi inclus in lotul echipei Brentford pentru meciul de sambata cu Newcastle, din Premier League, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mijlocasul danez Christian Eriksen, victima unui atac cardiac la EURO 2020, a declarat ca nu este intimidat de provocarile pe care le implica revenirea pe terenul de fotbal, la noua sa echipa Brentford din Premier League, transmite AFP. Revenirea danezului de 29 ani pe gazon este asteptata…

- Danezul Christian Eriksen, care va reveni pe teren la echipa Brentfodn, dupa episodul cardiac suferit anul trecut la Euro-2020, a declarat pentru BBC ca problema traita de el a fost "un ghinion intr-un loc norocos", deoarece oamenii din jurul sau au intervenit rapid si au avut mijloacele necesare pentru…

- Mijlocasul ofensiv danez Christian Eriksen a semnat un contract valabil pana in vara cu gruparea din prima liga engleza Brentford (locul 14), informeaza BBC. Eriksen nu a mai jucat de cand a suferit un stop cardiac in timpul meciului disputat de Danemarca impotriva Finlandei la Euro 2020,…

- Danezul Christian Eriksen, fotbalistul care a suferit un stop cardiac chiar pe teren in timpului meciului cu Finlanda de la Campionatul European, revine pe teren. Mijlocașul va juca la echipa engleza Brentford, locul 14 in Premier League.

- Christian Eriksen, 30 de ani pe 14 februarie, a semnat pe 5 luni cu Brentford. Se desparțise de Inter, unde nu putea juca avand stabilizator cardiac, implantat dupa ce a suferit un stop cardiac la Euro 2020. Dupa șapte luni de pauza, Christian Eriksen se intoarce in fotbal. Pe 12 iunie, chiar in primul…

- Fostul fotbalist al echipei Bolton Fabrice Muamba, care s-a retras din activitate dupa ce a suferit un atac de cord in timpul uni meci, a afirmat ca ar fi ingrijorat de o probabila revenire a lui Christian Eriksen pe teren, in Premier League, informeaza The Times, citat de news.ro. "La fel…