- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Sparta Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu scorul de 4-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris ultimul gol al partidei, in min. 39, dar a oferit si patru pase de gol,…

- Alexandru Baluta, inca un gol pentru Slavia Praga. Internationalul roman a contribuit la victoria noii sale echipe, 3-1 acasa cu SFC Opava, vineri, in primul meci din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Baluta a jucat din minutul 68, dupa ce a debutat cu gol intr-un meci oficial la Slavia…

- Sparta Praga, echipa care a investit 20 de milioane de euro in acest an in transferuri, a suferit o eliminare umilitoare din Europa League. Echipa lui Nița, Chipciu, Vatajelu și Stanciu caștigat joi returul cu Spartak Subotica, 2-1, dar a ratat calificarea in turul III dupa ce in prima manșa pierduse…

- Nicolae Stanciu a recunoscut: ”Nu am mai trecut prin așa ceva pana acum!”. Colonia romaneasca de la Sparta Praga – Nicolae Stanciu , Florin Nița, Alex Chipciu și Bogdan Vatajelu – trece prin momente delicate. Sparta a fost umilita de mult mai modesta Spartak Subotica, in turul II preliminar din Liga…

- Romanii de la Sparta Praga s-au facut de ras in Europa League. Cehii au fost invinși in primul meci din turul doi preliminar al de sarbii de la Spartak Subotica. Echipa romanilor din Cehia au cedat clar in Serbia, la Subotica. Nicolae Stanciu a fost capitanul cehilor, portarul Florin Nița și Alex Chipciu,…

- Sparta Praga a anunțat azi pe site-ul oficial transferul lui Alex Chipciu de la Anderlecht. Fotbalistul de 29 de ani vine in Cehia sub forma de imprumut un an, cu opțiune de cumparare. Chipciu (29 de ani) a trecut cu bine vizita medicala și azi a fost prezentat oficial la Sparta, formație la care mai…

- Alex Chipciu li s-a alaturat, astfel, la Sparta Praga, lui Nicolae Stanciu, Florin Nita si Bogdan Vatajelu. Sparta Praga va avea si optiune pentru cumpararea definitiva a jucatorului de 29 de ani, suma nefiind insa dezvaluita. "Am decis sa vin aici pentru ca stiu ca este cel mai bun…

- Nicolae Stanciu (25 de ani) a marcat pentru Sparta Praga in meciul de pregatire jucat contra slovacilor de la Trencin. Fotbalistul a mai inscris contra formatiei din Slovacia si pe vremea cand juca pentru FCSB, in preliminariile Ligii Campionilor.