- Japonia le-a spus cetațenilor sai care locuiesc in China sa pastreze discreția vineri, dupa ce Beijingul a atacat Tokyo pentru eliberarea de apa radioactiva tratata dintr-o centrala nucleara distrusa in Oceanul Pacific.

- Ambasadorul Chinei in Japonia, Wu Jianghao, a trimis joi o scrisoare de protest adjunctului ministrului pentru politica externa din Japonia, Masataka Okano, in legatura cu deversarea in Pacific a apei de la centrala nucleara Fukushima. Wu Jianghao a spus ca ignorand indoielile și opoziția puternica…

- La mai bine de un deceniu de la catastrofa nucleara care a șocat intreaga lume, Japonia incepe sa deverse in Oceanul Pacific apele uzate atunci in eforturile de limitare a radiațiilor. Apele au fost tratate, insa vecinii Japoniei, in frunte cu China, nu sunt de acord cu pomparea lor in ocean.

- Japonia urmeaza sa inceapa, joi, 24 august, eliberarea apelor uzate provenite de la centrala nucleara Fukushima Daiichi, sfidand opoziția comunitaților de pescuit, a Chinei și a unor oameni de știința.

- Autoritatea de reglementare nucleara din Japonia a aprobat vineri eliberarea in mare a apei radioactive de la centrala Fukushima, potrivit Reuters. In replica, autoritațile chineze interzic importurile de alimente din Japonia

- Dupa o analiza de doi ani, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat ca planurile Japoniei sunt in conformitate cu standardele de siguranta la nivel mondial si ca acestea vor avea un “impact radiologic neglijabil asupra oamenilor si mediului”. “Aceasta este o seara foarte speciala”,…

- Panica in Rostov-pe-Don, orașul rus, controlat de Wagner. Toate intersecțiile sint blocate, iar strazile sint pline de tancuri și de soldați. Oamenii au dat navala in magazine ca sa iși faca provizii pentru zilele urmatoare, iar unele restaurante au fost inchise, pentru a asigura siguranța angajaților…

- Parlamentul nipon a adoptat miercuri o lege care prelungeste durata de viata a reactoarelor nucleare din Japonia la peste 60 de ani, pentru a imbunatati securitatea aprovizionarii cu energie electrica a tarii si pentru a o ajuta sa isi indeplineasca obiectivele climatice, transmite AFP.Aceasta masura…