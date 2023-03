Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei pentru Rusia cu vanzarile de arme ale Statelor Unite catre […] The post VIDEO. China livreaza arme Rusiei pentru ca „și SUA vand arme in Taiwan” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .