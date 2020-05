Stiri pe aceeasi tema

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat joi convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza vineri Reuters si AFP,…

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat Reuters in Biroul Oval, ca Beijingul vrea ca el sa nu fie reales presedinte si ca are in vedere diferite variante referitor la consecintele pe care China le-ar putea suporta pentru felul in care a gestionat pandemia.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Oamenii de știința și experții nu dispun inca de datele necesare pentru a determina natura noului coronavirus și orice afirmație nefundamentata cu privire la originea lui artificiala este inacceptabila, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto) , scrie Reuters.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezmintit vineri ca ar fi primit si neglijat o alerta precoce a Taiwanului cu privire la o transmitere intre oameni a noului tip de coronavirus, dupa izbucnirea epidemiei in China, in decembrie, dupa cum acuza Washingtonul organizatia, informeaza AFP, citata…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi ca armata americana ar fi putut aduce coronavirusul in orasul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boala, amplificand razboiul declaratiilor cu Washingtonul, relateaza Reuters. China a fost extrem de deranjata de…