VIDEO. China: Fermierii își distrug recoltele pe care nu le pot vinde din cauza restricțiilor anti-COVID Restrictiile stricte impuse de autoritatile chineze pentru a preveni raspandirea pandemiei de COVID-19 lasa fermierii fara alta optiune decat aceea de a-si distruge recoltele pe care nu mai pot sa le vanda, ceea ce a declansat ingrijorari cu privire la o criza alimentara si proteste pe social media, transmite Bloomberg. Mai multe videoclipuri au inceput

- Restrictiile stricte impuse de autoritatile chineze pentru a preveni raspandirea pandemiei de COVID-19 lasa fermierii fara alta optiune decat aceea de a-si distruge recoltele pe care nu mai pot sa le vanda, ceea ce a declansat ingrijorari cu privire la o criza alimentara si proteste pe social media,…

- China a raportat vineri un nou record de infectii zilnice cu COVID-19, pentru a doua zi consecutiv depasind 30.000 de cazuri, in timp ce orasele din intreaga tara aplica masuri si restrictii pentru a controla focarele de infectie, relateaza Reuters și News.ro. China a raportat 32.695 de noi cazuri inregistrate…

