VIDEO China: Două persoane rănite în urma unui cutremur produs în provincia Yunnan Doua persoane au fost ranite si 2.669 de locuinte au fost avariate in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,1, produs joi seara in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri dimineata autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua.



Seismul a avut loc in regiunea Shuangbai din prefectura Chuxiong Yi, joi, la ora locala 19:46.



Locuitorii din Shuangbai au declarat ca miscarile telurice au fost puternice, insa seismul nu a durat mult, noteaza Xinhua. Seismul a fost resimtit si in capitala provinciei, Kunming.



Guvernul local a alocat 1 milion… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite si 2.669 de locuinte au fost avariate in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,1, produs joi seara in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri dimineata autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Seismul a avut loc in regiunea Shuangbai…

- Turma de 15 elefanți care au fugit dintr-o rezervație aflata in sud-vestul Chinei și au distrus culturi intregi de cereale și hambare, lucru ce le-a adus faima in intreag presa, a fost fotografiata acum odihnindu-se intr-un sat de langa Xijang dupa ce ploaia puternica le-a oprit calatoria, relateaza…

- Beijing, 4 iun /Agerpres/ - O turma de 15 elefanti care si-a parasit habitatul pornind intr-un periplu prin sud-vestul Chinei a pus in alerta autoritatile din orasul sudic Kunming, dupa ce animalele au ajuns la marginea metropolei saptamana aceasta, a relatat vineri agentia de presa Xinhua, potrivit…

- O turma de 15 elefanti care si-a parasit habitatul pornind intr-un periplu prin sud-vestul Chinei a pus in alerta autoritatile din orasul sudic Kunming, dupa ce animalele au ajuns la marginea metropolei saptamana aceasta, a relatat vineri agentia de presa Xinhua, potrivit DPA. Elefantii salbatici isi…

- O turma de elefanti a pornit intr-un periplu de cateva sute de kilometri in sud-vestul Chinei, traversand orase si autostrazi si distrugand mai multe recolte agricole, informeaza AFP. Cele 15 pahiderme, printre care se aflau si trei pui, au parasit rezervatia Xishuangbanna, o regiune aflata…

- China va permite fiecarui cuplu sa aiba pana la trei copii, relateaza agentia statala de presa Xinhua, citand o intalnire a Biroului Politic prezidata de presedintele Xi Jinping, relateaza Bloomberg News. Masura reprezinta o schimbare majora in politica demografica a Chinei fiind o incercare de a combate…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica pe o autostrada din provincia Jiangsu, estul Chinei. 11 persoane au murit și 19 au fost ranite dupa ce un camion și un autobuz plin cu calatori s-au lovit frontal, informeaza Xinhua, citat de b1.ro.Accidentul s-a produs duminica dimineața.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a fost resimtit, vineri, la Nagqu, in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, conform Centrului Retelelor Seismologice din China (CENC), informeaza Xinhua. Seismul, cu epicentrul la o adancime de 10 kilometri, potrivit CENC, s-a produs vineri, la 14:11,…