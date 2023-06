In filozofia tradiționala chineza a guvernarii, oamenii sunt considerați fundamentul țarii. Numai atunci cand oamenii prospera, țara poate prospera, este o zicala parte a filozofiei de guvernare a liderilor chinezi in timpurile moderne. Miyun, o suburbie nord-estica a Beijingului, are peste 300 de ani de istorie apicola, iar tehnicile moderne duc industria pe noi culmi. […] Articolul VIDEO / „Cheia pentru a conduce o țara este aceea de a imbogați mai intai oamenii” apare prima data in Curierul National .