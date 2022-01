Stiri pe aceeasi tema

- Fluturand steaguri sarbe, susținatorii numarului unu mondial de tenis, Novak Djokovic , s-au adunat in fața hotelului pentru imigranți unde este reținut. Fanii au dansat și au aplaudat in afara hotelului, in timp ce un preot a ținut rugaciuni, vineri 7 ianuarie. Oficialii de frontiera l-au reținut pe…

- Australia a respins cererea Bisericii ortodoxe sarbe locale ca un preot sa il poata vizita pe jucatorul de tenis sarb Novak Djokovic, cazat intr-un hotel rezervat imigrantilor din Melbourne, cu prilejul Craciunului pe stil vechi care se celebreaza vineri, potrivit portalului rus de stiri Sputnik, citat…

- Ministrul Sportului din Franța, Roxana Maracineanu, a precizat vineri, 7 ianuarie, ca liderul mondial al tenisului masculin va putea intra pe teritoriul francez și participa la Roland Garros, turneu programat in perioada 16 mai – 5 iunie, relateaza AFP, citata de Agerpres . Un sportiv ”care nu va fi…

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovic, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Belgrad, Serbia se asteapta ca Emery sa depuna un efort personal pentru ca Djokovic sa obtina o cazare adecvata pentru un sportiv de rangul sau, in asteptarea unei decizii judecatoresti cu privire la viza sa, pe care autoritatile australiene au revocat-o miercuri…

- Autoritatile australiene i-au anulat viza de intrare jucatoarei cehe de tenis Renata Voracova, care va trebui sa se intoarca in tara sa, a anuntat vineri postul public de televiziune ABC, pe fondul polemicii generate de decizia de a-i revoca permisul de intrare sarbului Novak Djokovic, liderul clasamentului…

- Novak Djokovic, liderul ierarhiei mondiale, s-ar fi retras de la ATP Cup, o competitie pe echipe ce deschide sezonul 2022, la Sydney, potrivit publicatiei sârbe Blic, care citeaza surse apropiate jucatorului.Djokovic era anuntat în echipa Serbiei care urmeaza sa participe la ATP…

- Jucatorii nevaccinați impotriva noului coronavirus nu vor putea participa la Australian Open, primul Grand Slam din 2022, a declarat Craig Tiley, directorul turneului, potrivit BBC Sport. In ultimele luni a existat o confuzie in legatura cu aceasta problema, cu declarații contradictorii din…