VIDEO Chef de chef într-un club din Corabia, oprit de polițiști. „Băăăă, ce aveți cu noi? Dansăm, nu facem altceva“

- Zeci de polițiști au descins sâmbătă noaptea într-un local din județul Olt unde petreceau 170 de persoane. Toți tinerii gasiti in club au fost identificați, puși la zid și perchezioționați. Valoarea amenzilor s-a ridicat la aproape 40.000 lei.

- ​Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a reluat luni seara achiziția a peste 167.000 de tablete cu internet pe 2 ani pentru elevii din medii defavorizate din 27 de județe. Dupa eșecul licitației anterioare, în care s-a încheiat un acord-cadru cu Orange pentru doar 3 din cele…

- La varsarea raului Carțișoara in Olt, la Carța, se gasește și "corabia". La Carța se afla, probabil, ultimul pod plutitor din țara. De cca 3 ani, tras pe dreapta din cauza unor viituri.

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt au sanctionat contraventional mai multe unitati de invatamant din cauza unor nereguli privind apararea impotriva incendiilor si exploatarea contructiilor, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Craiova au efectuat patru perchezitii in Craiova si una in comuna Osica, judetul Olt, la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni. Actiunea a avut loc in cursul acestei zile. La domiciliul unui barbat de 60 de ani, din Craiova,…

- Incident grav in Corabia, in județul Olt. Un barbat de 37 de ani a fost batut și sechestrat timp de o noapte in subsolul unei cladiri. Și nu ar fi putut scapa de acolo daca nu era gasit de polițiști.

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a semnat, astazi, contractul de executie a lucrarilor de modernizare a drumului interjudetean Covasna – Brasov, care face legatura intre drumurile nationale DN 12 si DN 13. Este vorba despre un segment drum aflat la granita judetului Brasov…

- Judecatoria Corabia a dispus, saptamana trecuta, inceperea procesului in care au fost deferiti justitiei 15 ambulantieri de la Statia de Ambulanța Corabia. Anchetatorii sustin ca suspectii au furat ani la rand combustibil din salvari, iar ca sa ascunda furtul, mergeau cu viteza mica la urgențe. In acest…