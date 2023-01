Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL… Un Cetațean de Onoare al municipiului Vaslui a fost propus sa devina membru in Academia Romana, insa nu a fost acceptat. Este vorba despre marele compozitor Eugen Doga, multipremiat și decorat atat in Republica Moldova și URSS, cat și in Romania. Acesta nu a primit numarul necesar de voturi…

- PARTIDUL IN TOT ȘI TOATE… “Votați PSD-ul iara / sa-nfloreasca a noastra țara” sau “cat ai noștri-s la putere/ nu avem de ce ne teme”, sunt doar doua dintre multele uraturi pe care vasluienii le-au putut asculta, marți dimineața, in centrul municipiului Vaslui, acolo unde conducerea județeana a Partidului…

- PE PODIUM… Zilele trecute, la Ungheni, Republica Moldova, a avut loc o noua ediție a turneului internațional de șah rapid “Ungheni – 50+”, competiție la care au participat șahiști cu varsta de peste 50 de ani din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Rusia și Letonia. Echipa Vasluiului, formata din Constantin…

- In data de 19 decembrie 2022, Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna a gazduit vizita delegației Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova, condusa de catre domnul Ceslav PANICO, Avocatul Poporului din Republica Moldova și a delegației Instituției Avocatului…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- Cea de-a doua ediție a turneului internațional „Judo fara bariere” organizata de AS Bronx Bacau și derulata zilele trecute, la Sala de Atletism din Bacau, a reunit in concurs aproximativ 600 de sportivi și sportive de la 50 de cluburi din Anglia, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Ucraina și Romania.…

- TESTE… Echipa naționala de juniori Under 15 a Romaniei a disputat, la inceputul acestei luni, doua partide amicale, in deplasare, in fața echipei similare a Bulgariei. Printre jucatorii convocați s-au aflat și doi vasluieni: Ianis Podoleanu (Farul Constanța) și Raul Alecsandroaie (FCSB). Dupa “dubla”…

- SURPRIZA… Etapa a șasea a Ligii 4 a adus o infrangere surprinzatoare pentru Comstar Vaslui, a patra clasata și una dintre favorite la calificarea in play-off. Puștii vasluieni au fost invinși de Victoria Muntenii de Jos ( 0-1), o echipa de “old-boys” din care au facut parte și jucatori de 48, 53 și…