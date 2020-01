Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a avertizat, sâmbata, regimul iranian ca nu va mai putea comite „un alt masacru asupra manifestanților pașnici”, referindu-se la mișcarea de contestare ce a avut loc în aceasta țara în noiembrie anul trecut și care a fost înabușita…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP. Unele din aceste situri iraniene "sunt de nivel…

- ​Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, citat de Agerpres. „Exista câteva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta…

- Protestele din Irak, soldate cu 350 de morti in doua luni, au atins miercuri un nivel nemaiintalnit, prin incendierea de catre manifestanti a consulatului Iranului din Najaf, la sfarsitul unei alte zile insangerate a miscarii de contestare a puterii de la Bagdad si a sustinatorului sau, Teheranul, informeaza…

- "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan) Rouhani nu este acceptabil", a declarat Heiko Maas in timpul unei conferinte de presa la Berlin, cerandu-i Iranului "sa revina asupra tuturor masurilor pe care le-a luat incepand din iulie si sa-si respecte din nou pe deplin angajamentele". Presedintele…

- In weekend, armata si politia libaneza au reusit sa deschida principalele drumuri. De asemenea, armata i-a chemat pe manifestanti sa-si limiteze protestele in pietele publice. Unele drumuri au fost blocate cu anvelope aprinse, in timp ce altele au fost efectiv ''sigilate'' de demonstrantii care si-au…