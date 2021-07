Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan a avut loc miercuri, in Piața Arcul de Triumf din București. La ceremonie au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cițu, dar și alți oficiali de rang inalt. Au defilat pe sub Arcul…

- O ceremonie militara va avea loc miercuri, 21 iulie, in Piața Arcului de Triumf din Capitala cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, vor defila pe sub Arcul de Triumf detașamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei…

