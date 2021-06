Stiri pe aceeasi tema

- Un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile, scrie digi24.ro.Ceremonia a avut loc pe stadion, iar zeci de oameni ai legii au venit sa aduca un ultim omagiu.

- Kitt, un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile. Ceremonia a avut loc pe stadion, colegii și superiorii lui Kitt au luat cuvantul, iar la eveniment au asistat sute de oameni. Kitt a fost impuscat pe 5 iunie, in timpul unei misiuni.…

- Imagini revoltatoare au fost suprinse in Cehia, trase parca la indigo dupa celebrul caz al uciderii americanului George Floyd in Statele Unite. Un tanar rom a murit dupa ce a fost imobilizat cu brutalitate de polițiști. Cehia se afla in mijlocul unui scandal uriaș, dupa ce imaginile cu intervenția poliției…

- Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri in foaierul Teatrului Nottara. Actorul va fi inmormantat, cu onoruri militare, sambata, la cimitirul Bellu. Potrivit Teatrului Nottara, trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, 21 mai, la ora 13.00, in foaierul Teatrului…

- Un polițist spaniol a devenit erou, dupa ce a salvat de la inec bebelușul unor migranți africani. Ofițer al Garzii Civile spaniole, barbatul a sarit fara ezitare in apa cand a vazut ca mama, una dintre miile de persoane care au incercat sa treaca zilele acestea granita dinspre Maroc in Spania, l-a scapat…

- O ancheta interna a fost declanșata la Poliției Capitalei, dupa ce un agent a fost prins la pensat in timpul serviciului. El se programase la un salon de cosmetica, aflat pe raza altei secții, chiar in timpul unei misiuni. Polițistul de la Secția 23 a fost gasit la salon atunci cand a aparut o urgența,…

- Ion Țiriac a fost infectat cu SARS-CoV-2. Omul de afaceri a luat virusul de la fiica sa, care locuiește in Statele Unite, insa a avut o forma ușoara a bolii. Omul de afaceri Ion Tiriac, 82 de ani, a dezvaluit, intr-un interviu pentru ObservatorNews, ca a avut coronavirus, afland ca este infectat in…

- Medicii legiști au confirmat, marți, ca celebrul cantareț de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu era infectat cu Covid-19 la momentul decesului. Familia a cerut autopsia și retestarea in speranța ca il vor putea participa la slujba de inmormantare mai multe persoane dintre cei care l-au apreciat și…