Stiri pe aceeasi tema

- Kitt, un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile. Ceremonia a avut loc pe stadion, colegii și superiorii lui Kitt au luat cuvantul, iar la eveniment au asistat sute de oameni. Kitt a fost impuscat pe 5 iunie, in timpul unei misiuni.…

- Un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile, scrie digi24.ro.Ceremonia a avut loc pe stadion, iar zeci de oameni ai legii au venit sa aduca un ultim omagiu.

- Kitt, un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile. Ceremonia a avut loc pe stadion, colegii și superiorii lui Kitt au luat cuvantul, iar la eveniment au asistat sute de oameni. Kitt a fost impuscat pe 5 iunie, in timpul unei misiuni.…

- Imagini revoltatoare au fost suprinse in Cehia, trase parca la indigo dupa celebrul caz al uciderii americanului George Floyd in Statele Unite. Un tanar rom a murit dupa ce a fost imobilizat cu brutalitate de polițiști. Cehia se afla in mijlocul unui scandal uriaș, dupa ce imaginile cu intervenția poliției…

- Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri in foaierul Teatrului Nottara. Actorul va fi inmormantat, cu onoruri militare, sambata, la cimitirul Bellu. Potrivit Teatrului Nottara, trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, 21 mai, la ora 13.00, in foaierul Teatrului…

- Gafa de proporții la protocol la Cotroceni, in timpul vizitei de marți a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova. Drapelul de stat al Republicii Moldova a fost arborat greșit in timpul intalnirilor pe care le-a avut Maia Sandu cu Klaus Iohannis. Din imaginile de la cele intrevederi se vede ca drapelul…

- Ion Țiriac a fost infectat cu SARS-CoV-2. Omul de afaceri a luat virusul de la fiica sa, care locuiește in Statele Unite, insa a avut o forma ușoara a bolii. Omul de afaceri Ion Tiriac, 82 de ani, a dezvaluit, intr-un interviu pentru ObservatorNews, ca a avut coronavirus, afland ca este infectat in…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…