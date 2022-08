VIDEO. Celebrul diplomat saudit Mohammad al-Qahtani a murit în timp ce ținea un discurs Videoclipurile șocante care circula pe rețelele de socializare arata momentul in care un om de afaceri saudit a murit dupa ce s-a prabușit in timpul unui discurs pe care il ținea la Conferința arabo-africana de la Cairo. In timpul discursului sau la Conferința arabo-africana din Egipt, celebrul diplomat saudit Mohammad al-Qahtani a murit. Omul de […] The post VIDEO. Celebrul diplomat saudit Mohammad al-Qahtani a murit in timp ce ținea un discurs appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

