- The famous actress Catherine Zeta-Jones arrived in Bucharest to film the Addams family where she will play “Morticia” in the new series. Catherine Zeta-Jones on Monday posted on Facebook a short video of her in Bucharest. “Morning has broken in Bucharest! And Morticia Addams is waking up! Working girl.…

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler, a declarat ca testarea rapida și masiva este absolut necesara, cel puțin in București, unde cifrele COVID-19 au explodat. „Eu cred ca in acest moment trebuie sa alegem testarea masiva și cred ca asta ar fi o soluție pentru tot Bucureștiul,…

- Bucureștiul intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata, ceea ce inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- Toamna și-a facut debutul de ceva vreme, dar iata ca, deși Septembrie e pe sfarșite și Octombrie sta sa bata la ușa cu ploi și temperaturi scazute, Soarele iși face loc in viețile noastre și intra, incepand din 22 septembrie, in zodia Balanța. Din punct de vedere astrologic, Soarele este cel care reprezinta…

- Cei mai criticați primari pentru lipsa de interes in rezolvarea problemelor bucureștenilor și pentru inactivitate – Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 – au plecat in concedii pentru cel puțin 3 saptamani. In timp ce Bucureștiul se sufoca de gunoaie,…

- Dupa ora 22,00 Bucureștiul a fost maturat de o vijelie puternica, neprognozata de meteorologi. Timp de zeci de minute vantul a batut in rafale care au depașit 80 de km/ ora, producand pagube imense. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite de o antena GSM prabușita sub puterea vantului.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, care face parte din USR PLUS, recunoaște ca scandalul de la sectorul 1 a afectat toata Capitala. El a declarat ca nu a vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nici nu vede o schimbare in bine in viitorul apropiat. „Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul…