- Presedintele Republicii Srpska (RS), Milorad Dodik, a promulgat vineri o lege care respinge autoritatea Inaltului Reprezentant international in entitatea sarba a Bosniei, cu riscul de a agrava si mai mult tensiunile in aceasta tara divizata de-a lungul liniilor de fractura comunitara, transmite AFP,…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Rachete rusesti au lovit cladiri civile in portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si in regiunea Donetk (est) in cursul noptii de marti spre miercuri, ucigand cel putin sase persoane, a informat armata ucraineana si oficiali locali.

- Rusia intentioneaza sa nu mai prelungeasca acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale de la Marea Neagra dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, unul din motive fiind acela ca nu a fost respectata componenta…

- Senatorul Vlad Pufu, la Realitatea Plus: `Școala romaneasca nu-și mai permite sa piarda nici o zi`O decizie in privința grevei generale din educație, declanșata pe 22 mai, ar putea fi luata in aceasta seara. Reprezentanții sindicatelor din invațamant sunt așteptați sa transmita ce au hotarat angajații…

- Aceasta retea infractionala a fost implicata in trafic de droguri si arme pe scara larga in Europa, a declarat agentia europeana pentru combaterea criminalitatii."Un total de 37 de suspecti au fost arestati in timpul anchetei, iar liderul bandei, un cetatean din Bosnia si Hertegovina considerat o tinta…

- Legiunea de Eliberare a Rusiei și Corpul Voluntarilor Ruși apreciaza ca raidul pe care l-au lansat luni in regiunea Belgorod, situata la granița cu Ucraina, expune slabiciunile Rusiei lui Putin.

- Mai multe persoane au murit, dupa ce o furtuna de praf a provocat, luni, tamponarea a cel putin 40-60 de masini de-a lungul unei autostrazi importante din Illinois, au anuntat autoritatile locale, citate de CNN. Accidentele de pe I-55 au dus la inchiderea autostrazii in comitatele Sangamon si Montgomery,…