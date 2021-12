Cel putin 60 de persoane au murit in explozia unui camion-cisterna marti dimineata in Haiti, nou bilant al unei tragedii care s-a soldat de asemenea cu numerosi raniti in stare critica, relateaza AFP.

Drama s-a produs in Cap-Haitien, al doilea oras ca marime din aceasta tara din Caraibe lovita dur de crize securitare si economice, dar si de catastrofe naturale.

Potrivit lui Patrick Almonor, viceprimarul din Cap-Haitien, soferul camionului-cisterna ar fi incercat sa evite o coliziune cu o motocicleta taxi, pierzand astfel controlul vehiculului care s-a rasturnat.

