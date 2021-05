Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 50 de politisti au fost raniti si peste 250 de protestatari au fost retinuti, sambata, in timpul manifestatiilor de Ziua Muncii de la Berlin, relateaza dpa. Trei dintre politisti au suferit fracturi si sunt in spital. Sambata, dupa mai multe manifestatii pasnice, la Berlin,…

- Berlin, 29 apr /Agerpres/ - Peste 5.000 de politisti vor fi desfasurati la Berlin pe 1 mai, a declarat joi un purtator de cuvant al autoritatilor locale, in timp ce orasul se pregateste pentru proteste ale stangii si ale dreptei, relateaza dpa. Politia se asteapta ca pana la 10.000 de persoane sa participe…

- Autoritatile din Belfast s-au confruntat joi seara cu manifestantii in zona Springfield Road din vestul orasului. Protestatarii pro si anti Brexit au fost dispersati cu tunuri de apa. Mai mult de 55 de politisti au fost raniti pana acum.

- Poliția din Orange, California, a fost chemata sa intervina la un complex situat la sud de Los Angeles. Cel puțin 4 persoane, intre care și un copil, au fost ucise. Autoritațile au confirmat ca exista și mai mulți raniți. Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat miercuri dimineața, in jurul orei…

- Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat miercuri dimineața, in jurul orei 17:30, ora locala. Oamenii legii au primit un apel care anunța ca in zona nui complex au fost trase mai multe focuri de arma. In momentul in care polițiștii au ajuns la fața locului, a urmat alte impușcaturi și au ripostat. Cel…

- Politia rusa a descins vineri la sediul site-ul web de opozitie MBKh Media si al organizatiei "Open Russia", ambele avand legaturi cu Mihail Hodorkovski, oligarh in exil si critic al Kremlinului, au anuntat echipele organizatiilor vizate, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Fortele de ordine au intrat…

- Accidentul s-ar fi produs din cauza poleiului format pe carosabil, ca urmare a temperaturilor extrem de scazute din Peninsula, a relatat presa locala, preluata de stiridiaspora.ro .Poliția a anunțat doi morți și 31 de raniți, informeaza torino.repubblica.it. Potrivit unor autoritați locale, vina pentru…