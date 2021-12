VIDEO Cel puțin 50 de morți în urma tornadelor din Kentucky ​Cel puțin 50 de persoane au murit dupa mai multe tornade au traversat sud-vestul statului american Kentucky vineri seara, potrivit guvernatorului Andy Beshear.



&"Credem ca numarul nostru de morți va depași 50 și va ajunge probabil mai aproape de 70 sau pâna 100 de vieți pierdute&", a spus Beshear într-o conferința de sâmbata dimineața.

Aproximativ 110 de oameni se aflau la o fabrica de lumânari în momentul în care a lovit tornada, iar Beshear a crede ca &"vom pierde cel puțin zeci dintre acești oameni&".



&"Este un dezastru masiv&", a spus…

