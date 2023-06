VIDEO: Cel puțin 42 de morți în urma inundațiilor care au lovit Haiti Inundațiile provocate de ploile torențiale din Haiti s-au soldat cu cel puțin 42 de morți in ultimele doua zile și alte zeci de persoane au fost date disparute și ranite, au anunțat luni (5 iunie) autoritațile. Peste 13.600 de locuințe sunt, de asemenea, listate ca fiind inundate. Phania Cange, un locuitor din Leogane, a declarat pentru Reuters: „Am pierdut un copil de 5 ani. Am riscat sa pierd doi copii, dar Dumnezeu l-a salvat pe celalalt. Am salvat unul, dar am pierdut unul oricum. Casa mea a fost maturata de inundații, am pierdut totul.” Agenția de protecție civila a anunțat luni pe Twitter… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

