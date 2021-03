Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul a fost comunicat de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, iar decesele s-ar fi inregistrat in mai multe orașe ale țarii, intre care Yangon, Dawei și Mandalay. Decese ale protestatarilor impușcați de poliție au fost raportate in Yangon, Dawei și Mandalay, unde forțele de represiune au folosit…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…

- Trei oameni au murit în Dawei și un altul în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, dupa ce junta militara a dispus deschiderea focului la manifestațiile pro-democrație care au loc zilnic de mai multe saptamâni, dupa lovitura de stat din 1 februarie. Este cea mai agresiva manevra a…

- Zeci de mii de manifestanți contra loviturii militare ce a avut loc pe 1 februarie în Myanmar au ieșit duminica în orașe din toata țara, fara a fi intimidați de cel mai sângeros episod al protestelor – uciderea, sâmbata, a doua persoane dupa ce forțele de securitate au…

- Armata din Myanmar, care a preluat prin forta puterea politica in urma cu o saptamana, a instituit legea martiala in unele orase si a amenintat ca ar putea recurge la forta impotriva protestatarilor, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Sute de mii de persoane au protestat…

- Mișcarea dramatica vine dupa ce partidul susținut de armata a pierdut alegerile legislative din noiembrie, iar liderii militari au acuzat in mod repetat o frauda electorala, scrie BBC News. Armata din Myanmar a preluat luni controlul țarii, dupa arestarea liderei de facto a guvernului, Aung San Suu…

- Explozia unei bombe intr-un automobil a ucis cel putin cinci oameni sambata la Afrin, in nordul Siriei, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului; o sursa medicala a declarat agentiei dpa ca sunt sase morti, printre care si un copil. Atentatul, deocamdata nerevendicat,…