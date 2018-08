Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 100 de persoane au decedat, iar alte 78 au fost ranite, in urma unei serii de atentate sinucigașe comise miercuri in orașul sirian Sweida și cateva sate din jur, atacurile fiind revendicate de rețeaua terorista Stat Islamic, potrivit site-ului cotidianului Yeni Șafak, scrie Mediafax.Noul…

- Cel putin 38 de persoane au decedat, iar alte peste 30 au fost ranite in urma mai multor atacuri sinucigase comise miercuri in zona orasului Sweida din sudul Siriei, localitate controlata de fortele guvernamentale, informeaza site-ul postului BBC News.

- O bomba a explodat in zona Benadir, din Mogadishu, atentatul soldandu-se cu cel putin sapte raniti. Bomba a explodat in zona Benadir din Mogadishu, a declarat ofiterul de politie, Abdullahi Hussein.Persoanele ranite in acest atac au fost spitalizate. Atentatul nu a fost revendicat…

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, scrie agerpres.ro.

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, a declarat un responsabil local pentru AFP. ''S-a…

- Mai multe atacuri, soldate cu morti si raniti, au avut loc marti in Afganistan, informeaza dpa.Tot marti, un kamikaze a ucis cu o camioneta unde era plasata o bomba cel putin cinci membri ai fortelor de securitate intr-un atac in provincia Ghazi din estul Afganistanului. Atacul a avut loc…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP.

- Cel putin noua oameni au murit si alti 40 au fost raniti in urma unor atacuri cu bomba ce au vizat trei biserici din Indonezia, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul postului CNN.