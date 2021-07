VIDEO Cel puţin 126 de morţi în Europa în urma intemperiilor devastatoare (GALERIE FOTO) Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP.



Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala care a lovit aceasta tara dupa razboi.

Foto: (c) STEPHANIE LECOCQ / EPA Bilantul victimelor este semnificativ si in Belgia, unde s-au inregistrat 23 de decese. Inundatiile care au urmat ploilor abundente au provocat de asemenea numeroase pagube in Olanda, Luxemburg si Elvetia.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Sunt foarte profund afectata de suferinta persoanelor in cauza'', a afirmat Merkel, exprimandu-si ''teama ca adevarata amploare a dezastrului va fi cunoscuta doar in zilele urmatoare''.Ea a vorbit de ''o zi de teama, o zi de angoasa, o zi de disperare'' in cursul unei conferinte de presa comune cu…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, printre care si Germania, unde inundatiile au provocat o catastrofa fara precedent in ultimele doua decenii, cu cel putin 42 de morti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza AFP. Cu doua luni si jumatate inainte de alegerile…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- O firma de transport persoane trebuie aleasa cu mare grija, in functie de mai multe criterii. Cele mai importante dintre acestea vizeaza experienta si facilitatile puse la dispozitia clientilor. Printre cele mai importante calitati ale unei astfel de societati sunt urmatoarele: Experienta Pe o piata…

- Mai multe țari membre ale UE cer interzicerea permanenta a creșterii animalelor pentru blana. Sunt și cateva state care se opun, inclusiv Romania, anunța spotmedia.ro. Austria și Olanda conduc o coaliție de țari din UE care solicita Comisiei Europene sa legifereze in acest sens și sa interzica…

- S-a terminat faza grupelor la Campionatul European de fotbal și tot felul de statistici ies la iveala înainte de faza eliminatorie a competiției. Optimile de finala încep sâmbata seara.UEFA a întocmit topul celor mai rapizi fotbaliști de la Euro 2020, cifre rezultate din…

- “Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, a dat startul amenajarii unui nou magazin in Romania, la Cluj-Napoca, urmand ca acesta sa fie inaugurat in luna iulie. Cel de-al optulea magazin al retelei pe plan local va avea o suprafata de 23.000 de metri…