VIDEO| Cel puţin 10 persoane au murit după inundaţiile produse în urma ploilor torenţiale din Columbia Cel putin 10 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa inundatiile produse in urma ploilor torentiale din nord-vestul Columbiei, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP si Reuters.

