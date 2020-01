Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la Peterson Institute of International Economics din Washington, Georgieva a spus ca un nou studiu al FMI, care compara economia actuala cu anii 1920, care au culminat cu prabusirea pietei in 1929, dezvaluie ca este in curs un trend similar.In timp ce inegalitatile intre tari s-au…

- Start-up-ul american Fisker fondat de Henrik Fisker a prezentat la targul de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas SUV-ul electric Ocean. La vremea respectiva, oficialii marcii au anunțat ca modelul va fi produs incepand din 2021, in timp ce livrarile pe piața americana sunt programate…

- Oamenii bogati traiesc vieti mai sanatoase si mai lungi, in medie, cu 9 ani fata de ceilalti, conform unui studiu amplu recent. Cercetatorii au analizat datele a peste 25.000 de adulti cu varste peste 50 de ani, urmarind factorii care pot prezice cat traiesc oamenii pana sa ajunga la afectiuni specifice…

- Doctorul Vasile Candea a murit astazi, la 87 de ani. El este omul care i-a salvat viata lui Helmuth Duckadam in 1986, la doua luni dupa finala Cupei Campionilor de la Sevilla, printr-o operatie complicata la bratul drept.

- Divorturile anului! Ce vedete si-au spus adio in 2019 Viata vedetelor nu este intotdeauna roz! Ba din contra, e adesea presarata cu scandaluri, infidelitati si divorturi. Am ajuns deja la finalul acestui an, motiv pentru care va invitam la o retrospectiva a despartirilor din showbizul autohton si international…

- Cunoscutul sculptor, pictor si ceramist brazilian Francisco Brennand a murit joi, la varsta de 92 de ani, in orasul sau natal, Recife, din nord-estul Braziliei, din cauza unor probleme respiratorii, a anuntat spitalul unde a decedat artistul, informeaza AFP. Nascut in 1927, Francisco de Paula Coimbra…

- Haven a incetat din viața in urma unui accident la casa familiei sale din Kensas, Statele Unite ale Americii. „Cu mare tristețe Ned și Morgan iși anunța prietenii și fanii ca fetița lor in varsta de 2 ani, Haven, a incetat din viața pe data de 20 octombrie prin sufocare din cauza unui tragic accident…

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…