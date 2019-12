Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, vremea continua sa fie mohorata, insa temperaturile sunt in creștere, potrivit meteorologilor.Vremea incepe sa se incalzeasca in aproape toate regiunile țarii. Astfel, in Dobrogea, valorile maxime vor atinge 10 grade Celisus, in Oltenia vor fi 11 grade, iar in Moldova 9…

- Meteorologii au emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe durata urmatoarelor trei ore, in judete din zona Munteniei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in localitati din judetele Arges, Giurgiu, Teleorman…

- Viorica Dancila a anunțat ca PSD iși va mobiliza exemplar electoratul, iar fiecare filiala va obține 50% plus 1 din voturi. Șefa PSD nu se teme de tradare in partid, chiar daca in primul tur PSD a pierdut in fiefuri tradiționale din Moldova, Muntenia și Dobrogea.”Toata lumea se va mobiliza.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, noi avertizari nowcasting Cod Galben de ceata si burnita, valabile pe durata orelor urmatoare in zone din Dobrogea, Oltenia si Moldova. Pana la ora 00:00, in judetele Constanta, Tulcea, Bacau (zona joasa) si Vrancea (zona joasa) va persista ceata,…

- Serviciul Roman de Informații a anunțat ca s-a reorganizat in 11 direcții regionale. Astfel, in locul unitatilor judetene, in prezent, exista cate doua directii regionale in Moldova si Transilvania si cate o directie in Dobrogea, Bucuresti, Muntenia, Oltenia, Centru (Brasov) , Banat si Maramures. Specialiștii…

- METEO. Vreme anormal de calda in urmatoarele zile. Luni, 14 octombrie, vremea va fi placuta in cea mai mare parte a țarii. Maximele se vor situa intre 17 grade pe litoral și 28 de grade in zonele de deal. Dupa lasarea nopții, vor aparea nori și ceața in est și in sud-est. Vantul va adia ușor in toate…

- Valorile termice scad brusc in vest, centru și nordul teritoriului. Veștile bune sunt pentru sudul și estul țarii, aici valorile termice raman ridicate, peste media acestei perioade. Sunt așteptate ploi pe arii extinse in Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, apoi se vor extinde in toata Romania.…

- Imagini noi arata Dunarea in zona in care se ridica podul dintre Braila-Galati si Tulcea. Constructia va lega Moldova si Muntenia de Dobrogea, scurtand astfel semnificativ drumul dintre provinciile istorice.