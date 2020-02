Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu pentru agentia de presa TASS ca nu are sosie, marturisind ca, la inceputul anului 2000, i s-a propus utilizarea sosiei ca masura de securitate, dar ca a refuzat, potrivit EFE.

'A fost exprimata o idee, dar am refuzat sa folosesc dublurile. A fost in cei mai grei ani ai luptei impotriva terorismului' provenind din Caucazul de Nord, a afirmat el in interviul pentru TASS.

