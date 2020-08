VIDEO Cel mai mare laborator de cocaina din Olanda, descoperit de politie. 17 persoane au fost retinute Laboratorul – descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania – producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit unui comunicat al politiei. „Acesta este cel mai mare laborator de cocaina descoperit vreodata in Olanda”, a declarat un purtator de cuvant al politiei. „Era o productie enorma”, a mai spus el. Politia a estimat ca valoarea productiei zilnice se ridica in jurul sumei de 4,5 milioane de euro (5,3 milioane de dolari). Saptesprezece persoane au fost arestate, dintre care 13 erau columbieni. Circa 100 de kilograme de droguri,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

