Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților a avut discuții cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, pe tema creșterii accelerate a prețurilor la materialele de construcții, problema care afecteaza proiectele de investiții. Ludovic Orban a declarat, joi, ca din cauza faptului ca prețul materialelor de construcții…

- Trupul neinsufletit al uneia dintre surorile disparute, luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea, a fost recuperat și adus la mal. Potrivit ISU Tulcea, in acesta dimineata, prin apel la 112, s-a anuntat prezenta unui corp pe Dunare, la aproximativ 50 de metri de mal. „In cursul zilei de azi, 24 iunie…

- La Babadag s-au format doua tornade de mici dimensiuni. Fenomenul meteo a fost vazut miercuri dupa-amiaza de localnici, atunci cand Tulcea s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de precipitații și vant puternic. Imaginile au fost postate pe internet și au devenit rapid virale. Palnia s-a format…

- Comisia Europeana a intrerupt plațile din programul ITI Delta Dunarii, mecanismul european de peste 1,1 miliarde de euro, care ar fi trebuit sa fie cheltuiți pentru dezvoltarea comunitaților din Tulcea și Delta Dunarii. Comisia Europeana susține ca autoritațile romane investigheaza modul in care au…

- Doi adolescenti au ajuns la spital, duminica seara, cu rani la cap, dupa ce un tanar din judetul Tulcea a tras asupra lor cu un pistol de tip Air Soft cu bile din ceramica. “Din primele verificari, a reiesit ca un tanar de 19 ani din Satu-Nou, ar fi tras cu un pistol de tip […] The post Incident grav…

- Peste 2.800 de pistoale cu glonț, tip revolver, au fost descoperite la frontiera, la Tulcea, intr-un TIR condus de un cetațean ucrainean. Potrivit Poliției de Frontiera, ucraineanul, de 41 de ani, s-a prezentat in punctul de trecere Isaccea, la volanul unui ansamblu rutier cu semiremorca, inmatriculat…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica, joi, un nou document al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSA) care arata amploarea activitații de turnator la Securitate a lui Traian Basescu. Potrivit CNSAS, in 26.02.1973, Traian Basescu a dat o nota informativa semnata cu…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica un material video in care Camelia Bogdan, judecatorul exclus de doua ori din magistratura, iși afirma „dezamagirea” fața de decizia CEDO in cazul sau, decizie care a „afectat-o” foarte mult. Totul vine la o jumatate de an dupa pronunțarea CEDO, timp in care…