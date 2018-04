Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este o pepiniera de artiști care au cunoscut succesul in Romania. Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans sau Nicoleta Nuca sunt doar cateva dintre numele recente aflate in topurile muzicale. Trupele O- Zone și Zdop și Zdup au facut istorie.

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, a lansat piesa “Banii sau iubirea”, realizata in colaborare cu Mihai Gheban. Sot si sotie, Culita Sterp si Carmen de la Salciua isi surprind din nou fanii. Chiar in ziua de Paste, cei doi artisti…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de aceștia. Astfel ca The Motans și Delia cu piesa “Weekend” au cucerit radiourile și televiziunile muzicale și conform Mediaforest, este piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizari. “Nu ma așteptam,…