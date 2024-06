VIDEO. Cei trei tineri români din Italia au fost filmați îmbrățișându-se înainte de a fi uciși de viitură Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele care creșteau rapid. Una dintre […] The post VIDEO. Cei trei tineri romani din Italia au fost filmați imbrațișandu-se inainte de a fi uciși de viitura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Bianca, Patrizia și Cristi au fost luați de viitura puternica in timp ce se aflau in localitatea Premariacco din provincia Udine. Dupa doua zile de cautari dramatice, cele doua fete au fost gasite moarte. Cristian este in continuare cautat de autoritațile din Itallia.

- Sperantele ca cei trei tineri romani din Italia sa fie gasiti in viata, dupa ce au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca, sunt tot mai mici, anunta presa italiana. Dupa zeci de ore de la disparitia lor, salvatorii continua sa lucreze neobosit, in speranta, in cel mai rau caz, de…

- Ei sunt Cristian, Patrizia si Bianca, cei trei tineri romani inghițiți de viituriile din Italia si care sunt inca de negasit. Este a treia zi de cautari disparate in Italia. Cei trei romani filmați in timp ce erau inghițiți de ape sunt inca de negasit.

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

