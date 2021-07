VIDEO - Cei doi care au înspăimântat Brașovul: povestea celor doi urși care au rămas blocați într-o ghenă de gunoi Doi pui de urs au ramas duminica blocați intr-un tomberon din Poiana Brașov, unde cautau hrana, arata Mediafax. Jandarmii din Brașov au fost anunțați duminica despre prezența celor doi pui de urs intr-un tomberon din Poiana Brașov, in locul in care sunt depozitate resturile menajere. Echipajul de jandarmi deplasat la fața locului i-a eliberat, iar puii au fugit in padure. „Povestea poate parea simpla și ne bucuram ca a fost așa, pentru ca ursoaica nu a fost observata in zona. Prezența ei ar fi reprezentat un real pericol”, mai spun jandarmii din Brașov. Vezi și: Problema… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

