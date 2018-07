Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 18 zile petrecute la 600 de metri sub pamant, cei 12 copii salvați din peștera din Thailanda și antrenorul lor au susținut o conferința de presa. Ei au povestit cum s-au incurajat reciproc in speranța ca-și vor recapata cu toții curajul.

- Cei 12 baieți salvați din peștera inundata din Thailanda vor fi externați saptamana viitoare din spital, a anunțat ministrul thailandez al Sanatații, Piyasakol Sakolsatayadorn, scrie Reuters.

- Prima inregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați dupa 17 zile din peștera inundata din Thailanda a fost facuta publica miercuri. Videoul ii arata pe baieți pe paturile de spital și vizibil slabiți și sub influența sedativelor, dar gasesc puterea sa iși fluture mainile in semn de salut, relateaza…

- Ei au informat ca in pestera au mai ramas patru persoane: un medic si trei puscasi marini care se aflau acolo pentru a-i ajuta pe copii, scrie The Guardian. Ultimii salvati, marti, au fost un copil si antrenorul lor. Opt dintre cei 12 copii copii, salvati duminica si luni, se afla in spital si sunt…

- Alți trei baieți au fost evacuați marți de salvatori din peștera inundata din Thailanda. Doi membri ai grupului de jucatori de fotbal mai trebuie sa fie salvați. Pana acum au fost scoși din grota...

- 11 copii au fost salvati din pestera inundata din Thailanda, cu ajutorul a 19 scafandrii care au intrat in complexul de pesteri Tham Luang, intr-o misiune dificila de a-i elibera pe cei blocati inca...

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

