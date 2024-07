VIDEO: Ceapa cu miere si curcuma vindecã tusea si curãtã plãmânii într-o noapte! METODA RAPIDA …In ultima perioada, tot mai multi vasluieni se plang de raceli care continua cu o tuse ce nu se mai opreste. Ceapa cu miere si curcuma vindeca cea mai grava tuse si curata plamanii in cateva ore, seara! Va ajuta si fumatorii pe termen lung. Si nu numai pentru problemele acute, ci s-a […] Articolul VIDEO: Ceapa cu miere si curcuma vindeca tusea si curata plamanii intr-o noapte! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

