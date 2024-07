Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2024, a fost de 378.800, cheltuielile acestora insumand 1,15 miliarde lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In trimestrul I 2024, turisti nerezidenti cazati in structurile…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRARI DIN VALCEA IN COOPERARE CU POLIȚIȘTI DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN VALCEA Politistii de imigrari din Valcea, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat o acțiune, pe raza de competența, ce a avut ca scop…

- Fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc a absolvit liceul și se pregatește pentru urmatoarea etapa a vieții lui! A facut o alegere indrazneața și nu va studia in Romania, ci va pleca intr-o țara cunoscuta pentru domeniul universitar. Iata la ce facultate va merge și ce va studia David!

- In mercato estival, U Cluj vrea sa produca transferuri spectaculoase la echipa. Universitatea a reluat discuțiile cu Mamadou Thiam, 29 de ani, in condițiile in care are o lista impresionanta cu atacanți din Portugalia, Franța, Serbia, Croația și Superliga romana.Pe langa Jovan Markovic, 23 de ani, de…

- Oaza de liniște și relaxarePentru iubitorii de munte, Cheile Gradiștei din Fundata sunt un adevarat refugiu. Aici, vei gasi sute de locuri de cazare ce iți ofera confortul necesar pentru a te relaxa in mijlocul naturii. Cu o priveliște panoramica uimitoare la fiecare pas, vei fi fermecat de frumusețea…

- Vineri, 26 aprilie 2024, a avut loc recepția lucrarilor pe lotul 1 al DJ 107I – „Transapuseana”, care totalizeaza nu mai puțin de 43 de kilometri. Un drum de poveste, emblematic pentru județul Alba și pentru Romania. „O investiție pe cat de costisitoare, pe atat de necesara. Ca inginer, pot zice ca…

- Proiectul de lege care obliga restaurantele, cantinele și serviciile de catering sa ofere gratuit clienților apa de la robinet a fost promulgat la președintele Klaus Iohannis și publicat in Monitorul Oficial.In forma inițiala, proiectul nu prevedea obligația oferirii gratuite de apa potabila de robinet…

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, impunandu-se in ultimul meci al intalnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA). Dupa ce in prima zi a intalniri scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fara greseala…