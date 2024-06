Stiri pe aceeasi tema

- ”Vor creste pensiile celor care nu au avut documente. De exemplu, sunt cei care au lucrat pe marile șantiere, unde documentele lor au fost plimbate de colo-colo, si in final nu se mai gasesc deloc. Conform legii, si legea e nedreapta aici, adica le incalca niste drepturi, pune problema ca pe perioadele…

- Muzeul „Amintiri din stramoși" pastorit de rapsodul popular Rafila Moldovan din Idicel Padure a aniversat sambata, 15 iunie, 24 de ani de existența. Cu acest prilej, Tanti Rafila a lansa doua volume de poezii, „Intre radacini și muguri" și „Acei șapte ani de-acasa". „In primul rand mulțumesc bunului…

- Pentru ca vacanța se indreapta cu pași repezi, polițiștii au savurat o limonada cu gust de vacanța, alaturi de elevii Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Aceștia au fost extrem de curioși sa descopere cat mai multe informații despre meseria de polițist, despre domeniul legislativ din munca polițieneasca,…

- Restricțiile bugetare impuse Agenției Spațiale Americane pentru anul 2025 sunt deja de notorietate, iar NASA nu a facut un secret din faptul ca una dintre cele mai dificile misiuni ale sale, Mars Sample Return, misiunea prin care iși propunea sa aduca in premiera mostre geologice de pe Marte, va fi…

- O rugaminte mai puțin obișnuita a fost formulata de reprezentanții clinicii veterinare Calvaria din Cluj-Napoca. In prag de sarbatori de Paște un clujean a plecat cu banca pe care clinica o avea in fața cladirii și pe care o folosea pentru ca unii dintre clienții veniți cu pacineții necuvantatori la…

- Mircea Deac, managerul Școlii de Arte Satu Mare, artist indragostit fara doar și poate de muzica, se afla azi la ceas aniversar. The post ANIVERSARE Managerul Mircea Deac, la ceas aniversar first appeared on Informatia Zilei .

- Romania a avut și are, in continuare, o generație de tineri, geniali unii dintre ei, care odata plecați in alte țari au dovedit acest lucru. Se pare ca este și cazul de fața, dar nu oricum, ci prin afacerea inedita cu care un student din Romania a dat lovitura in Anglia, iar acum vrea sa […] The post…

- Bixby, asistentul digital disponibil pe telefoanele celor de la Samsung, nu a mai fost de mult in atenția producatorului sau a utilizatorilor de pe telefoanele sud-coreenilor. Se pare insa ca exista niște planuri pentru a-l resuscita, conform vicepreședintelui diviziei mobile a gigantului, Won-joon…