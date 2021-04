Romania primește luni cea mai mare tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. 725.400 doze de vaccin ajung in țara. Vaccinurile sunt livrate pe cale aeriana și ajung pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, anunța CNCAV. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate […] The post VIDEO Cea mai mare tranșa de vaccinuri Pfizer ajunge in Romania. Sunt aduse peste 700.000 de doze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .