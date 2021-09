Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean moldovean a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce angajații Serviciului Vamal au descoperit 1,9 milioane de țigarete ascunse intr-un camion ce transporta nisip din regiunea transnistreana. Oamenii legii spun ca este vorba despre cea mai mare captura de țigari de contrabanda din ultimii…

- Captura impresionanta de țigari de contrabanda. Vameșii moldoveni au descoperit intr-un camion cu nisip circa 2 milioane de tigarete. Cazul a fost inregistrat miercuri seara. Informatia ne-a fost confirmata de catre ofiterul de presa al Serviciului Vamal, Olesea Puscasu.

- Comisia de disciplina a Serviciului Vamal a dispus eliberarea din serviciu a doi funcționari vamali de la Leușeni. Investigațiile interne au indicat comiterea de catre aceștia a unor serii de incalcari ale legislației și ale normelor deontologice, se arata intr-un comunicat oficial.

- Bunuri in valoare de aproximativ 3 milioane de lei au fost sechestrate de CNA intr-o saptamana. Printre acestea se numara o incapere locativa, un automobil Honda, capital social și numerar.

- Un numar de 15.178 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV), in scadere fața de cele 16.671 din ziua precedenta. Astfel, Romania a trecut de pragul de 4,9 milioane de persoane vaccinate cel puțin cu o doza. Obiectivul…

- • Peste 67 de milioane de țigarete de contrabanda confiscate in primele 6 luni luni ale lui 2021 • Valoarea lor totala pe piața neagra este de peste 40 de milioane de lei • Nivelul contrabandei ramane sub 10% in primul semestru al lui 2021 • BAT construiește un viitor mai bun…

- Peste 65 de tone de tutun si aproape 44 de milioane de tigarete au fost confiscate, in primele cinci luni ale anului, la actiuni pentru prevenirea si combaterea traficului, prelucrarii si comertului ilegal in domeniu, potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis, sambata, AGERPRES. …

- In primele 5 luni ale anului 2021, polițiștii au constatat 882 de infracțiuni, dintre care 775 prevazute de Codul vamal, 100 prevazute de Codul fiscal și 7 infracțiuni de evaziune fiscala. Au fost inregistrate 712 dosare penale, in care sunt cercetate 1.099 de persoane. De asemenea, au fost capturate…