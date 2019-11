Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, banii primiti urmeaza sa fie investiti in constructia unor dispensare, in modernizarea sistemelor de iluminat public, precum si in reabilitarea infrastructurii de drumuri si poduri din localitatile respective. Luna trecuta, Guvernul a alocat prin Fondul de Dezvoltare…

- Primaria Bacau reia lucrarile la Spitalul Municipal. Inceputa in 2007, pana acum investiția a costat circa 138 de milioane de lei, inclusiv TVA. Pentru finalizare, ar mai fi nevoie de 40 de milioane de lei. Primarul Cosmin Necula a semnat azi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lucrarile de reparatii si consolidare la culeea numarul 2 a Podului Constanta au fost finalizate, iar in prezent se desfasoara lucrari la pilele de pe zona centrala, potrivit news.ro.CFR Infrastructura a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca au fost finalizate lucrarile de reparatii…

- Ministrul Razvan Cuc a postat mai multe fotografii și filme, pe contul sau de Facebook, pentru a arata stadiul lucrarilor la centura Sucevei, alaturi de mesajul: "Sucevenii au de astazi un nou obiectiv de infrastructura care le va fi util in drumurile de zi cu zi" Am fost prezent, la…

- Cladirea Instituției Prefectului Valcea este un șantier in lucru pentru ca a intrat in reparații și zugraveli exterioare la fațada cladirii. Lucrarile efectuate de SC Stigi House SRL din Ramnicu Valcea, au fost incepute la jumatatea lunii august și urmeaza a se finaliza la finele lunii noiembrie. Un…

- In data de 12.09.2019, prezent pe șantierul lotului 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, ministrul Transporturilor Cuc a continuat sa propage minciuna sfruntata ca tronsonul de 17 km se va deschide in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lucrarile de reabilitare termica pentru inca un lot de sase blocuri din municipiul Ramnicu Valcea vor incepe pe 30 septembrie. In cele 6 blocuri sunt 132 de apartamente. Valoarea proiectului de reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 2, 2A, 3, A, 130, R8 bis este de 3.470.692,51 de lei, din care…

- Parcul, amenajat cu fonduri de 13 milioane lei din bugetul local, va fi inchis in perioada 3-6 septembrie pentru mentenanta, adica pentru 'readucerea la stadiul initial' si pentru a fi turnat tartan rosu pe pista de alergare. 'In acest interval de timp vom demara toate actiunile necesare atat pentru…