O linie telefonica de asistența 24 de ore din Marea Britanie, Samaritenii, a ajutat-o pe Sophie Andrews sa devina o supraviețuitoare a abuzului și nu o victima. Acum rasplatește acest bine, ca fondatoare a Liniei Argintii, care sprijina persoanele in varsta singure și izolate. Intr-un discurs puternic și personal, ea impartașește ideea ca gestul simplu de a asculta (in loc sa oferi sfaturi) este adesea cea mai buna metoda de a ajuta pe cineva in nevoie.