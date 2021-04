Stiri pe aceeasi tema

- Ce va face premierul daca va vrea sa demita un ministru și nu are acordul Coaliției, avand in vedere noul acord semnat marți de liderii alianței de guvernare, care prevede ca revocarea unui ministru este posibila doar cu acordul liderilor Coaliției? Premierul susține ca acel act adițional este un document…

- Liderii coaliției de guvernare au incheiat aseara un nou Acord, in speranța ca vor pune capat crizei politice ce se profila dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Doua seri pline au mers becurile la Palatul Parlamentului, in incaperile in care s-a cazut la pace. Pace stabilita printr-un document ale carui…

- UPDATE: Liderii politici au semnat un acord prin care pun punct crizei politice.„Coalitia functioneaza pe principiul solidaritatii si colegialitatii. Responsabilitatea politica se asuma impreuna, participarea la decizia tuturor membrilor coalitiei si a premierului. Deciziile politice majore se iau colegial,…

- UPDATE: Liderii politici au semnat un acord prin care pun punct crizei politice.„Coalitia functioneaza pe principiul solidaritatii si colegialitatii. Responsabilitatea politica se asuma impreuna, participarea la decizia tuturor membrilor coalitiei si a premierului. Deciziile politice majore se iau colegial,…

- Dupa aproape o saptamâna de la demiterea lui Vlad Voiculescu și doua runde de discuții și condiții puse în Coaliție, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți la un acord. Liderii celor trei formațiuni au semnat „un act adițional” la protocolul Coaliției și au anunțat ca noul ministru…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, dupa ce partidele care formeaza coaliția guvernamentala au semnat un nou document in urma crizei declanșate de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Sanatate, ca acordul va spor increderea intre membrii coaliției. Totodata, Orban le-a adresat un mesaj și…

- Liderul PNL a precizat ca atunci cand vor fi luate decizii in Coaliție, acestea vor fi facute publice. "Am facut analiza situației, fiecare partid și-a prezentat punctul de vedere. Am stabilit sa imbunatațim funcționarea coaliției, sa reglementam cateva lucruri suplimentare pentru buna funcționare a…

- Filiala Cluj se revolta impotriva conducerii partidului dupa ce a pierdut atat funcția de prefect, cat și una dintre cele doua funcții din Secretariatul General al Guvernului, noteaza Digi24.ro Achiziții suspecte la UNIFARM: un milion de maști medicale neconforme, distribuite in spitale Filiala…