- Fostul premier, Viorica Dancila, a declarat, marți, dupa ședința CEx al PSD, ca declarația lui Claudiu Manda, potrivit careia partidul nu va mai susține „proști in funcții publice care sa ne faca de ras”, nu a avut ”absolut nicio legatura” cu persoana sa.

- Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, ca șansele ca Viorica Dancila sa fie pe lista PSD la parlamentare sunt tot mai mici, chiar daca i se promisese un loc la alegeri, in schimbul demisiei de la șefia partidului, transmite Mediafax.Reacția vine in contextul in care Claudiu…

- Claudiu Manda, europarlamentar PSD, aflat la Buzau, a declarat ca nu mai vrea proști in funcții publice. ”Daca tot zicea Marcel Ciolacu ca sunt radical... hai sa zicem ceva lucruri și despre Congresul...

- Claudiu Manda a avut un discurs virulent la ședința PSD Buzau, acolo unde Marcel Ciolacu a fost ales președinte al organizației județene. Manda a anunțat ca il susține pe Ciolacu și la alegerile pentru președintele PSD și nu a ezitat sa lanseze ironii la adresa fostului președinte al partidului, Viorica…

- ​Dupa contrele din trecut cu Viorica Dancila care i-a reproșat ca a facut-o proasta, Claudiu Manda iese din nou la rampa și la o ședința de partid le-a spus colegilor ca PSD n-o sa mai susțina „proști în funcții publice”. „​Nu o sa mai susținem proști în funcții…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…