- Medicii slatineni Mircea Tusciuc si Paul Iancu au fost condamnati, miercuri, la cate trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti, decizia luata de Curtea de Apel Craiova este definitiva.

- Doi cetateni bulgari au fost condamnati, marti, de Tribunalul Constanta, la doi ani si noua luni de inchisoare pentru trafic de migranti, contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, respectiv la doi ani de inchisoare pentru trafic de migranti. Ei au fost prinsi de politistii…

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…