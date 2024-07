Stiri pe aceeasi tema

- Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an continua joi, 4 iulie, cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Dupa ce au susținut, luni, proba scrisa la Limba și literatura romana, iar apoi, marți, proba obligatorie a profilului…

- . Emotiile elevilor de liceu continua. Astazi, 4 iulie 2024, in calendarul examenului de bacalaureat este Proba la alegere a profilului si specializarii proba E.d proba scrisa . Maine, 5 iulie: 2024, se va sustine examen la Limba si literatura materna proba E.b proba scrisa .Afisarea primelor rezultate,…

- Bacalaureatul continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii Prima sesiune a examenului de Bacalaureat continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. La aceasta proba, candidatii au optat, in functie de filiera,…

- Examenul de Bacalaureat 2024 continua astazi cu proba la alegere a profilului. Elevii de la real pot susține examen la fizica, chimie, biologie sau informatica. Cei de la uman ar putea susține la geografie, filosofie, logica, economie, psihologie sau sociologie.

- Elevii de clasa a XII-a vor susține joi, 4 iulie, proba la alegere a profilului si a specializarii din cadrul examenului de Bacalaureat 2024. Subiectele și baremele pentru probele la alegere - fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, psihologie, economie, sociologie sau filosofie -…

- Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: notele la examen, publicate astazi. Elevii afla rezultatele pentru admiterea la liceu Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: Ministerul Educației publica miercuri, 3 iulie, notele și mediile elevilor la examen. Rezultatele vor fi comunicate pana cel tarziu la ora 14.00.…

- Absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale sustin joi proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul sesiunii speciale a Bacalaureatului.

- Cand intra elevii in vacanța de vara. Diferența in funcție de clasa și tipul de invațamant in structura anului școlar In acest an, structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi vor merge in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu fața de data…