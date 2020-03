Stiri pe aceeasi tema

- ​In aceste zile, suntem chemați cu toții la judecata lui Dumnezeu, și pastorii, și pastoriții. Am fost desparțiți (izolați) unii de alții pentru pacatele noastre, ca fiecare sa ne caim in tacere, in post și rugaciune. Facem prea multa larma și zarva! ​Aceasta inspaimantatoare boala, inca fara leac,…

- In contextul situatiei provocate de epidemia de coronavirus, incepand de miercuri, 18 martie, clopotele din bisericile ortodoxe ale Maramuresului si Satmarului vor rasuna in fiecare zi, de la ora 12:00, timp de cinci minute. PS Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, considera ca sunetul acestora…

- Autor: Stelian ȚURLEA „șoptește-mi pe chat cum mai ești in timp ce țara se duce de rapa!/ iți amintești cum Dumnezeu il intreaba pe Hristos,/ intr-una din evangheliile imposibile,/ daca i-a vestit pe cei adormiți?/ țara e ca o jupuitura acum,/ dar dincolo de piele nu se mai vede carnea, ci un drapel…

- „In vremea aceea, ieșind de la Cina, Iisus S-a dus dupa obicei in Muntele Maslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și cand a sosit in acest loc, le-a zis: Rugați-va, ca sa nu intrați in ispita. Iar El S-a departat de ei ca la o aruncatura de piatra și, ingenunchind, Se ruga, zicand: Parinte, daca ...

- In sfarsit, ”minunea” s-a produs si sarbatorile au trecut. Nu mai trebuie sa alergi prin mall-uri dupa cadouri, brad, beteala, costume, rochii si coafuri de revelion. Sarmalele si carnatii s-au evaporat, bauturile s-au scurt pe soseaua gatului, lasand in spate folii goale de colebil si triferment. In…